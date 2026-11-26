En el marco de su informe de gestión, Diego Santilli apuntó contra los sectores que auguraban un fracaso del Gobierno de Javier Milei durante sus primeros meses de mandato y ratificó las aspiraciones electorales del Presidente de cara a 2027.

“No se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección”, expresó el funcionario, al recordar los pronósticos de quienes aseguraban que “el Gobierno iba a volar por los aires”.

En ese sentido, Santilli reivindicó el desempeño electoral de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas como una muestra del respaldo al oficialismo.

“No solo ganó las elecciones, sino que lo hizo con más del 40% de los votos”, afirmó.

De esta manera, el funcionario volvió a instalar la discusión sobre la continuidad de Milei en la Casa Rosada más allá de 2027, en medio de su exposición sobre la gestión nacional.