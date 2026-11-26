Ramón Villa, exdiputado provincial y secretario general del Partido de la Victoria, confirmó que su espacio trabaja en la conformación de un frente para competir con candidatura propia a gobernador en 2027.

En Día de Miércoles, por Aries, señaló que mantienen reuniones con el PTP, Frente Grande, Unidad Popular, Forja, Matria y organizaciones sociales. Consultado sobre una eventual alianza con el oficialismo provincial, ratificó el camino propio.

“La definición es que vamos a salir con candidatura propia dentro de este frente”, sostuvo.

Una interna si no hay candidato de consenso

Villa consideró que los partidos deberían intentar acordar una candidatura de unidad. Si ese entendimiento no se alcanza, propuso discutir una elección interna entre las fuerzas integrantes.

“Podría ser una interna dentro de los partidos que van a conformar este frente, ¿por qué no?”, planteó.

También aseguró que cuentan con presencia territorial para cumplir con la exigencia de presentar candidaturas en 15 departamentos. Señaló que el Partido de la Victoria ya participó con estructura propia en elecciones anteriores.

Respecto de las reglas electorales, manifestó su desacuerdo con el esquema al que se refirió como “ley de lemas”, aunque afirmó que competirán dentro de la normativa aprobada.

Respaldo a Kicillof y críticas a Milei

Villa sostuvo que el espacio tiene dos definiciones: una candidatura provincial propia y el respaldo a Axel Kicillof como candidato nacional.

“Es fundamental que el peronismo se una”, expresó. En ese marco, cuestionó la política económica del Gobierno y sus consecuencias sobre la industria y el empleo.

“El presidente Milei habla del riesgo kuka; yo creo que es el riesgo Milei”, afirmó.

Sobre su futuro electoral, descartó buscar una intendencia en Rivadavia y recordó que actualmente tiene domicilio en la ciudad de Salta. No confirmó una candidatura por Capital.