El destino judicial del presidente Javier Milei y su hermana Karina en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA quedó atado al azar de un bolillero en los tribunales de Comodoro Py. Aunque ambos mandatarios y el resto de los imputados fueron sobreseídos tras el abandono de la acusación por parte del fiscal Eduardo Taiano, los inversores damnificados por el desplome del activo pelean en la Cámara Federal de Casación Penal para recuperar su rol como querellantes y reabrir el expediente.

Sin embargo, el trámite se empantanó en la Sala II luego de que dos de sus tres integrantes fueran recusados por las partes: el trader Mauricio Novelli pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma, mientras que uno de los querellantes reclamó la salida del camarista Guillermo Yacobucci.

Ante el rechazo de ambos magistrados a dar un paso al costado, el tribunal deberá integrarse de manera extraordinaria mediante un sorteo digital supervisado por la Oficina Judicial de Casación. Los dos jueces que resulten electos entre el resto de los miembros de la Cámara —un universo que incluye incluso a Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia— se sumarán a Alejandro Slokar, el único integrante de la Sala II que no fue objetado, con la misión exclusiva de resolver si Ledesma y Yacobucci conservan la imparcialidad necesaria para seguir interviniendo.

En los pasillos tribunalicios ya anticipan que el resultado desatará polémica política sin importar quién salga sorteado, debido al enorme peso institucional de la causa.

Si bien los magistrados sorteados no fallarán sobre el fondo del asunto, su veredicto sobre las recusaciones inclinará de forma decisiva la balanza hacia la reapertura o el archivo definitivo del expediente. Tanto Ledesma como Yacobucci ya dejaron expuestas sus posturas previas en el trámite: mientras la jueza votó a favor de escuchar los reclamos de los damnificados —abriendo la puerta para devolverles la condición de acusadores particulares—, su colega se pronunció en sentido contrario, blindando el cierre de la investigación.

En los escritos presentados para defender su permanencia, ambos jueces desestimaron los conflictos de intereses señalados por las partes. Ledesma argumentó que su participación en el comité consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) —organización que intentó impulsar la denuncia— es meramente académica y ajena a las decisiones litigiosas del organismo.

Por su parte, Yacobucci calificó de "meras hipótesis y especulaciones" el cuestionamiento en su contra tras el nombramiento de su hijo, el extitular de la UIF Ignacio Yacobucci, dentro del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques desde septiembre, dejando ahora en manos de sus pares la última palabra sobre la integración del tribunal.

(Con información de La Nación)