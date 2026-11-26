Durante su informe de gestión ante el Congreso, Diego Santilli se refirió al destino de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una cuestión que generó interrogantes sobre las operaciones realizadas por el Gobierno nacional y el traslado de parte de esos activos al exterior.

“Las reservas de oro de la República Argentina están perfectamente cuidadas”, aseguró el funcionario, al defender las condiciones de resguardo del patrimonio del organismo monetario.

Santilli explicó que una parte de las tenencias permanece en las bóvedas del Banco Central, mientras que el resto se encuentra depositado en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), con sede en Basilea, Suiza.

El organismo internacional tiene entre sus principales funciones promover la cooperación monetaria y financiera entre los bancos centrales del mundo, además de prestar servicios financieros vinculados con la administración de sus reservas.

En su exposición, Santilli también afirmó que se realizaron “tres auditorías”, con las que buscó respaldar las garantías ofrecidas por el Ejecutivo respecto del resguardo de los activos argentinos.

Sin embargo, en ese tramo de su intervención, el funcionario no detalló qué cantidad de oro permanece en territorio nacional, cuánto fue trasladado a Suiza ni cuáles fueron los resultados de las auditorías mencionadas.

Tampoco brindó precisiones sobre las condiciones financieras bajo las cuales se encuentran depositadas las tenencias en el exterior.

El oro constituye uno de los activos que integran las reservas internacionales del Banco Central y cumple un papel relevante como instrumento de respaldo financiero y diversificación patrimonial.

Las declaraciones de Santilli volvieron a poner en agenda la administración de las reservas internacionales y el acceso a la información sobre las operaciones realizadas con el oro argentino.