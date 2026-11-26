El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, mantuvo un encuentro con el presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde conversaron sobre la situación argentina y el vínculo con el Gobierno de Javier Milei.

A través de su cuenta de X, el diplomático dio a conocer detalles de la conversación y manifestó su deseo de que ambos mandatarios vuelvan a reunirse durante el próximo año.

“Me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos”, expresó Lamelas, quien destacó que todavía existe una agenda de trabajo pendiente entre ambos países.

Las declaraciones se conocieron luego de que el representante estadounidense ratificara públicamente el respaldo de Washington a la administración libertaria.

En esa oportunidad, Lamelas celebró la aprobación de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y destacó las oportunidades comerciales que podrían generarse para las pequeñas y medianas empresas.

“El rumbo lo eligen los argentinos. EE.UU. apoya al presidente Milei”, manifestó entonces.

El nuevo pronunciamiento del diplomático se produce de cara a un año electoral en la Argentina. Por el momento, no se confirmó una fecha ni un lugar para un eventual encuentro entre Trump y Milei.