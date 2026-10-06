Vuelos en Salta: el aeropuerto funciona con normalidad y sin demoras

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este martes 6 de octubre, de acuerdo con el reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

El informe señala que tanto la pista como la terminal se encuentran operativas, con condiciones climáticas favorables y sin inconvenientes en los vuelos nacionales e internacionales previstos para la jornada. Además, en la grilla de Aeropuertos Argentina no aparecen demoras, cancelaciones ni otras novedades hasta el momento.

Desde Defensa Civil recomendaron a los pasajeros presentarse con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para internacionales, además de verificar previamente el estado del servicio directamente con la aerolínea.

También aconsejaron mantenerse hidratados y protegerse del sol ante las condiciones previstas para la jornada, además de respetar las indicaciones del personal aeroportuario y los controles de seguridad.