Vuelos en Salta: el aeropuerto funciona con normalidad y sin demoras

El Aeropuerto Martín Miguel de Güemes funciona este martes sin inconvenientes en pista ni terminal. La grilla de Aeropuertos Argentina tampoco reporta novedades en los vuelos programados.
 
Salta06/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este martes 6 de octubre, de acuerdo con el reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

El informe señala que tanto la pista como la terminal se encuentran operativas, con condiciones climáticas favorables y sin inconvenientes en los vuelos nacionales e internacionales previstos para la jornada. Además, en la grilla de Aeropuertos Argentina no aparecen demoras, cancelaciones ni otras novedades hasta el momento.

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Desde Defensa Civil recomendaron a los pasajeros presentarse con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para internacionales, además de verificar previamente el estado del servicio directamente con la aerolínea.

También aconsejaron mantenerse hidratados y protegerse del sol ante las condiciones previstas para la jornada, además de respetar las indicaciones del personal aeroportuario y los controles de seguridad.

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