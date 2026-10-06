Salta inició un relevamiento de viviendas junto al INDEC en 18 localidades

La Provincia de Salta puso en marcha junto al INDEC la Muestra Maestra Urbana de Viviendas, un operativo estadístico que se realizará entre octubre y diciembre en 18 localidades y que servirá como base para futuras encuestas de hogares.

El trabajo consiste en elaborar un listado exhaustivo de viviendas particulares y locales comerciales ubicados dentro de determinadas áreas geográficas. Esa información permitirá posteriormente seleccionar de manera aleatoria los domicilios que participarán de relevamientos sobre mercado laboral y condiciones de vida.

Según explicaron desde el área de Estadísticas, se trata de uno de los operativos más importantes que se realizan conjuntamente con el organismo nacional, ya que la información obtenida podrá utilizarse como marco muestral durante aproximadamente diez años.

Las autoridades remarcaron especialmente cómo identificar a los trabajadores. Los relevistas estarán acreditados con credenciales y pecheras, y su identidad podrá verificarse tanto en la página oficial del INDEC como en la de la Dirección de Estadísticas provincial.

Además, aclararon que no tienen que ingresar a las viviendas ni solicitar permiso para entrar. En caso de ser necesario, únicamente consultarán cuántas viviendas existen dentro de un mismo terreno o propiedad para completar correctamente el recorrido.

El operativo ya se encuentra en marcha en Rosario de Lerma, Orán, Tartagal y el Gran Salta, entre otras localidades seleccionadas de la provincia. Los datos recogidos serán utilizados para conformar los grandes aglomerados sobre los que posteriormente se desarrollarán las encuestas periódicas a hogares.