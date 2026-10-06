Bypass de Campo Quijano: avanzan siete expropiaciones para liberar la traza

La futura circunvalación de Campo Quijano avanzó un nuevo paso administrativo: Vialidad de Salta declaró sujetas a expropiación siete fracciones de inmuebles necesarias para ejecutar el bypass que vinculará el corredor de la Ruta Nacional 51 con la Ruta Provincial 24.

Las resoluciones 810 a 816 alcanzan terrenos ubicados en el departamento Rosario de Lerma. No se expropian necesariamente las propiedades completas, sino las superficies que coinciden con la nueva zona de camino. La mayor de las fracciones comprende más de siete hectáreas, mientras que otras tienen superficies considerablemente menores.

En conjunto, las siete afectaciones abarcan alrededor de 15 hectáreas. Entre ellas figuran terrenos de Finca Otero y Villa María, Finca Quijano, Finca Vilque y Finca La Paz, además de otras matrículas ubicadas sobre el corredor proyectado.

Vialidad quedó habilitada para avanzar con los trámites judiciales de expropiación, aunque las propias resoluciones contemplan también la posibilidad de llegar a acuerdos directos con los propietarios. La medida permite ir liberando formalmente los terrenos que necesita la obra.