Viento intenso en los pasos a Chile: Sico y Jama, bajo alerta por fuertes ráfagas

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió este martes 6 de octubre el estado de los principales pasos fronterizos de la región. Las condiciones más exigentes se presentan en la zona de alta montaña, donde el viento obliga a extremar las precauciones antes de viajar hacia Chile.

En Paso Sico, la ruta se encuentra habilitada para el tránsito vehicular, aunque se advierte por ráfagas fuertes de viento en altura. Se esperan temperaturas de entre -2°C y 12°C, con viento de alrededor de 32 km/h.

En Paso Jama, en Jujuy, el horario informado es de 9 a 19.15, con circulación para todo tipo de vehículos, pero con una alerta por viento muy fuerte y ráfagas intensas: el reporte marca velocidades de hasta 86 km/h. Socompa, en tanto, continúa destinado exclusivamente al tránsito ferroviario.

Hacia Bolivia, el Puente Internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza y el paso de Los Toldos aparecen habilitados durante las 24 horas. Para el cruce mediante chalanas en Aguas Blancas, el informe fija funcionamiento de 7 a 9. Las temperaturas máximas previstas alcanzan los 31°C en Aguas Blancas, 28°C en Salvador Mazza y 21°C en Los Toldos.

El paso internacional de Misión La Paz, que conecta Santa Victoria Este con Paraguay, funciona este martes de 7 a 20. Se prevé una jornada soleada, con una máxima de 31°C y viento de 14 km/h.

Desde Defensa Civil recomendaron viajar con la documentación obligatoria, consultar las condiciones antes de salir y extremar cuidados tanto por el viento en alta montaña como por las altas temperaturas en el norte salteño.