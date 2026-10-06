El Gobierno suspendió la Mesa Política y Karina Milei viaja a Salta junto a Santilli

El Gobierno nacional suspendió la reunión de la Mesa Política que estaba prevista para este martes en Casa Rosada y modificó su agenda para priorizar una actividad minera en la Puna, de la que participarán funcionarios nacionales y los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil.

La cumbre había sido convocada inicialmente para las 13 y tenía previsto revisar la estrategia legislativa del oficialismo, con la reforma electoral, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y el Presupuesto 2027 entre los principales temas. Sin embargo, el encuentro fue reprogramado y todavía no se informó una nueva fecha.

En su lugar, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajarán este martes a Salta para participar de la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro, perteneciente a la empresa coreana POSCO y ubicada en el Salar del Hombre Muerto.

También estarán presentes Sáenz, Jalil, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt, autoridades de POSCO y representantes diplomáticos de Corea del Sur. La nueva instalación estará destinada a la producción de carbonato de litio y forma parte de la ampliación de uno de los mayores proyectos del sector en la región.

La actividad tendrá además un componente político: Sáenz y Jalil son dos gobernadores con los que el Gobierno mantiene diálogo en momentos en que necesita respaldos provinciales para avanzar con su agenda legislativa en el Congreso.

La reprogramación de la Mesa Política desplaza así el foco de Balcarce 50 hacia la Puna y pone nuevamente a Salta en el centro de la agenda nacional, tanto por el desarrollo del litio como por el vínculo político entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas.