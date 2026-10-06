Diputados retoman el debate por la Ley de Soberanía con la Ley de Tierras en el centro

La Cámara de Diputados reanudará este martes el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que comenzó a debatirse la semana pasada con eje en Malvinas, los recursos estratégicos y la protección de los intereses nacionales.

El debate llega ahora atravesado por la polémica en torno a la Ley de Tierras, después de que la Corte Suprema revocara un fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. El máximo tribunal no resolvió sobre el fondo de la cuestión: sostuvo que la organización que había iniciado el amparo carecía de legitimación para hacerlo.

En la práctica, esa decisión dejó nuevamente vigente el artículo del DNU que derogó la Ley 26.737, norma que establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Esa situación reabrió una fuerte discusión política en el Congreso.

En ese contexto, distintos bloques comenzaron a evaluar la posibilidad de incorporar un capítulo específico sobre tierras dentro del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La alternativa fue mencionada por sectores opositores y también aparece entre las opciones que analiza el oficialismo para evitar que el debate termine concentrado exclusivamente en el rechazo total del DNU 70.

La oposición, en paralelo, pidió una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023. El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024, por lo que un rechazo de Diputados implicaría su caída definitiva.

La discusión promete así cruzar dos temas sensibles: por un lado, la política de soberanía impulsada por el Gobierno; por otro, el régimen que regula la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras. El tratamiento en comisión será clave para saber si ambos debates terminan confluyendo en un mismo proyecto.