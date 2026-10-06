Milei viajará a Washington y se mostrará con Eduardo Bolsonaro antes del balotaje en Brasil

El Presidente participará el 14 de octubre de la Official Hispanic Heritage Gala. En el evento coincidirá con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, a solo 11 días de la segunda vuelta presidencial en Brasil.
Política06/10/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos el próximo miércoles 14 de octubre para participar como invitado de honor de la Official Hispanic Heritage Gala, que se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington.

El encuentro reunirá a empresarios, inversores y dirigentes políticos vinculados a la comunidad hispana y a sectores cercanos al Partido Republicano. La organización está a cargo de Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera en español, en el marco de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana.

Uno de los datos políticos centrales será la presencia de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, quien disputará el balotaje presidencial de Brasil contra Lula da Silva el próximo 25 de octubre. La foto se producirá apenas 11 días antes de esa definición electoral.

El viaje se conoce después de que Milei celebrara públicamente el primer puesto de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta brasileña y volviera a cuestionar a Lula. El mandatario argentino viene expresando una fuerte cercanía política con la familia Bolsonaro y con distintos referentes de la derecha latinoamericana.

La presencia conjunta de Milei y Eduardo Bolsonaro en Washington agrega así una dimensión regional al evento, en momentos en que Brasil se prepara para una segunda vuelta que concentra buena parte de la atención política de América Latina.

La visita será además una nueva escala internacional para Milei, que viene de participar de actividades en Francia y mantiene una agenda exterior marcada por encuentros con dirigentes y espacios políticos afines en Estados Unidos, Europa y la región.

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