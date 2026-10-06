Vélez dejó escapar la victoria y Platense se lo empató sobre el final

Vélez Sarsfield y Platense empataron 2-2 en el estadio José Amalfitani, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto estuvo dos veces arriba en el marcador, pero el Calamar reaccionó y consiguió rescatar un punto sobre el cierre.

El Fortín abrió rápidamente el partido con Ronaldo Martínez, quien cumplió con la “ley del ex”. Sin embargo, la ventaja duró poco: Bautista Merlini encontró el empate para Platense apenas unos minutos después. Antes del descanso, el equipo visitante tuvo incluso la posibilidad de ponerse arriba, pero Agustín Lagos desperdició un penal sancionado a instancias del VAR.

En el complemento, Martínez volvió a aparecer y marcó su segundo gol para poner nuevamente a Vélez en ventaja. El local tuvo espacios para liquidar el partido, pero no logró conseguir el tercero y terminó pagándolo caro.

Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en Liniers, Franco Zapiola sacó un potente zurdazo desde afuera del área a los 44 minutos y estableció el 2-2 definitivo. Platense volvió a responder y se llevó un empate que parecía escapársele.

Con la igualdad, Vélez se mantiene en los primeros puestos de la Zona A, pero dejó pasar una oportunidad importante para acercarse a la cima de la tabla anual y fortalecer su pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.