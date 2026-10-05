Messi se sumó a la Selección y comenzó la cuenta regresiva para su despedida

Lionel Messi se sumó este domingo a la concentración de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza y comenzó formalmente la cuenta regresiva para su despedida de la camiseta albiceleste. El capitán participó de los entrenamientos bajo las órdenes de Lionel Scaloni y compartió la jornada con varios de los compañeros que marcaron su etapa más exitosa en el seleccionado.

La Asociación del Fútbol Argentino difundió imágenes de su llegada al predio que lleva su nombre y acompañó la publicación con un mensaje de bienvenida al capitán. Messi había arribado al país el viernes junto a su familia y pasó las primeras horas en Rosario antes de trasladarse a Buenos Aires.

El último partido está previsto para este martes 6 de octubre desde las 20, cuando Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental. Será la presentación número 208 de Messi con la Selección y las entradas ya se encuentran agotadas.

La preparación incluye además un clima especial dentro del plantel. Durante la noche del domingo, los futbolistas compartieron un asado en Ezeiza como parte del agasajo al capitán, mientras Scaloni termina de definir el equipo que saldrá a la cancha en la despedida.

Para la ocasión, la Selección utilizará una camiseta especialmente diseñada, con referencias a la bandera argentina, el Sol de Mayo y detalles alrededor del número 10.

La despedida cerrará una etapa de más de dos décadas con la camiseta nacional, en la que Messi conquistó dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de haber disputado dos finales mundialistas y haberse convertido en el máximo goleador histórico de la Selección.

El Monumental será el escenario elegido para el último capítulo de una relación que atravesó críticas, renuncias, regresos y finalmente una etapa de consagración total con la Selección Argentina.