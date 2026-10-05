Alan Velasco sufrió un desgarro y será baja en Boca





Boca recibió una mala noticia después de la goleada 3-0 ante Unión en La Bombonera: Alan Velasco sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas durante las próximas semanas.

El mediocampista había sido titular, pero debió abandonar el campo de juego durante el segundo tiempo luego de sentir un pinchazo muscular. Tras el partido, Rodolfo Arruabarrena confirmó el diagnóstico inicial. “Lamentablemente, Alan creo que tuvo un pequeño desgarro. Esperemos poder recuperarlo y tener opciones”, señaló el entrenador.

La lesión llega en un momento sensible para el Xeneize, que atraviesa una seguidilla de partidos entre el torneo local y la Copa Sudamericana. Velasco podría perderse varios encuentros importantes mientras completa su recuperación.

El próximo compromiso de Boca será el viernes 9 de octubre ante Instituto en Córdoba, antes de afrontar la serie internacional frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Arruabarrena ya analiza alternativas para cubrir las bajas y podría darle mayor protagonismo a juveniles del plantel durante las próximas semanas.