Argentina enfrenta a Benín en la despedida de Lionel Messi de la Selección





La Selección argentina enfrentará este martes a Benín desde las 20 en el estadio Monumental, en una noche que quedará marcada por la despedida de Lionel Messi de la camiseta albiceleste. El encuentro cerrará una trayectoria internacional de más de dos décadas para el capitán argentino.

Messi llegará al partido con 207 presentaciones, 125 goles y 68 asistencias con la Selección Mayor. En ese recorrido conquistó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de convertirse en el máximo goleador y el futbolista con más presencias en la historia del seleccionado.

Para la ocasión, Lionel Scaloni prepara una formación con buena parte de la base que acompañó a Messi durante los últimos años. Emiliano Martínez estará en el arco; Cristian Romero y Lisandro Martínez integrarían la defensa, mientras que Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister formarían el mediocampo. En ataque, Messi compartiría la ofensiva con Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El Monumental tendrá además una puesta especial para despedir al capitán. Se espera un estadio colmado y distintos homenajes antes, durante y después del encuentro, en una jornada en la que el resultado deportivo quedará inevitablemente en segundo plano.

Argentina llega al partido después de dos triunfos en esta ventana internacional: venció 4-0 a Bolivia y goleó 7-0 a Burkina Faso. Benín, en tanto, viene de empatar con Burkina Faso y de vencer a Mauritania en el inicio de su camino hacia la Copa Africana de Naciones.

El encuentro podrá verse en Argentina por TyC Sports, Telefe y DSports. Más allá de los 90 minutos, será una noche cargada de emoción: la última vez que Messi vista oficialmente la camiseta de la Selección argentina.