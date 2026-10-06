Estudiantes goleó a Gimnasia de Mendoza y se ilusiona con entrar a los playoffs

Estudiantes de La Plata derrotó 3-0 a Gimnasia de Mendoza por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura y consiguió un triunfo clave para mantenerse en carrera por un lugar en los playoffs.

El encuentro permaneció cerrado durante buena parte de la noche. Gimnasia tuvo oportunidades para ponerse en ventaja y obligó a intervenir a Fernando Muslera, mientras que el Pincha encontró mayores variantes ofensivas después de los ingresos de Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

La resistencia mendocina se quebró recién a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando Edwin Cetré convirtió de penal después de una infracción sobre Carrillo. Con el marcador abierto, Estudiantes aprovechó los espacios y liquidó el encuentro.

Ya en tiempo de descuento apareció Fabricio Pérez, primero para marcar el 2-0 después de un contragolpe y luego para sentenciar el 3-0 con un cabezazo. Los tres goles llegaron en una ráfaga sobre el cierre.

El triunfo le permite a Estudiantes acercarse a los puestos de clasificación cuando restan cinco fechas para el final de la fase regular. Gimnasia de Mendoza, que había sido uno de los protagonistas del comienzo del torneo, extendió en cambio su racha sin victorias y cedió terreno en la Zona A.

En la próxima fecha, el Pincha visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Gimnasia recibirá a Newell's con la necesidad de cortar su mala racha.