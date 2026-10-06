La posible formación de Argentina para la despedida de Messi ante Benín

Lionel Scaloni perfila un once con varios campeones del mundo y futbolistas que acompañaron al capitán durante sus últimos ciclos en la Selección. Tagliafico y Medina pelean por un lugar.
Deportes06/10/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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La Selección argentina enfrentará este martes desde las 20 a Benín en el estadio Monumental, en el que será el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Para una noche histórica, Lionel Scaloni prepara una formación con buena parte de la base que acompañó al capitán durante los últimos años.

Emiliano Martínez ocupará el arco, mientras que la defensa tendría a Agustín Giay, Cristian Romero y Lisandro Martínez como nombres confirmados. La principal incógnita aparece sobre el lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico intenta recuperarse de una molestia y, si no llega en condiciones, su lugar será ocupado por Facundo Medina.

En el mediocampo está previsto el regreso de Rodrigo De Paul, que volverá al once para compartir por última vez un partido con Messi en la Selección. Lo acompañarían Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Arriba, Scaloni apostaría por una ofensiva de enorme peso: Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, en una formación pensada tanto para competir como para rodear al capitán de varios de los protagonistas centrales de la etapa más exitosa del seleccionado.

La probable formación sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El encuentro ante Benín marcará el cierre de una etapa de 21 años de Messi con la Selección Mayor y tendrá un fuerte componente emotivo, con homenajes previstos en el Monumental antes y después del partido.

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