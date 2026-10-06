Preparan el cierre del penal de Devoto y el traslado de todos los presos a Marcos Paz

El Gobierno comenzó a preparar el traslado de la totalidad de los detenidos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires hacia la nueva cárcel de Marcos Paz, paso previo al cierre del actual establecimiento.

Por la magnitud del operativo, el Ministerio de Seguridad dispuso la creación de un Comando Unificado Federal específico, que tendrá a su cargo la planificación del traslado de los internos y del equipamiento penitenciario, además de la custodia del recorrido.

El despliegue involucrará al Servicio Penitenciario Federal, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, entre otros organismos. También se invitó a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires a participar del dispositivo.

La resolución establece que deberán protegerse ambos establecimientos penitenciarios, los corredores viales y los puntos estratégicos del trayecto. El plan deberá contemplar además el perfil criminológico de la población trasladada y posibles riesgos durante el operativo.