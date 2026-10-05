Universidades: el gobierno adeuda 31% de aumento salarial

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el secretario General de ADIUNSa, Diego Maita, brindó detalles sobre la nueva Marcha Federal Universitaria que se desarrollará en todo el país el próximo 15 de octubre, pero que tendrá la particularidad de concentrar, además, otros reclamos hacia la administración nacional libertaria.

Así las cosas, el dirigente y docente explicó que la problemática de las universidades confluirá con la marcha al Congreso por la derogación del DNU 70 y la modificación de la Ley de Tierras.

“Es un panorama complejo donde confluyen todos estos temas”, aseguró Maita, y recordó que la Ley de Financiamiento se aprobó, luego fue vetada por el presidente, el Congreso insistió haciendo caer el veto, se publicó y entró en vigencia la norma, pero el gobierno sigue sin cumplir, incluso a pesar de las reiteradas intimaciones y advertencias realizadas por la Justicia para tal fin.

Por otro lado, el dirigente informó que el personal universitario recibió un aumento salarial del 3% en setiembre, mientras que la ley establecía un incremento del 34%.

“No hay esperanza, hay necesidad. El Presupuesto 2027, en el ítem universidades, no alcanza ni para pagar los sueldos. La universidad cada año va cerrando sus puertas y eso debemos debatirlo como sociedad”, sentenció.

La Marcha Federal Universitaria tendrá su réplica en Salta. La concentración será a hora 17 en el Monumento 20 de Febrero para marchar hacia Plaza 9 de Julio donde será el acto de cierre de la jornada.