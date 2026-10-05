El traspié de Macri en Jujuy dinamita la interna y entierra los puentes con Milei

El intento de relanzamiento territorial que el expresidente Mauricio Macri protagonizó en el norte argentino se ha transformado en un bumerán político para la conducción del PRO. El cónclave partidario realizado en San Salvador de Jujuy, concebido originalmente para exhibir músculo político y marcar diferencias con el modelo de gestión libertario, terminó encendiendo todas las alarmas internas debido a la magra concurrencia de asistentes.

Las críticas puertas adentro no tardaron en apuntar contra el organizador del evento, Fernando De Andreis, por un despliegue que contrastó fuertemente con las ambiciones nacionales del espacio, desatando una feroz disputa entre las distintas terminales del partido amarillo que debaten a contrarreloj su estrategia de supervivencia frente al fenómeno de La Libertad Avanza.

Mientras el sector dialoguista e intramuros cuestiona la falta de tacto político del armado norteño, los sectores que responden al precandidato presidencial Hernán Lacunza sostienen que las negociaciones formales con los enviados de Karina Milei se encuentran completamente estancadas y lejos de llegar a buen puerto.

Con un diagnóstico de diferencias económicas e institucionales tildadas de irreconciliables, la línea interna que empuja una candidatura propia encontró aire con la reaparición pública de la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien respaldó la necesidad de ofrecer una alternativa diferenciada en las urnas.

Atrapado entre los coqueteos institucionales con la Casa Rosada y la exigencia de construir un andamiaje electoral competitivo que no diluya su base de sustentación, el PRO transita una encrucijada terminal donde cada paso en falso profundiza un abismo interno sin retorno claro hacia 2027.

(Con información de Página12)