Lula admitió que perder en primera vuelta fue “inesperado” y se prepara para el balotaje



Luiz Inácio Lula da Silva reconoció que el resultado de la primera vuelta presidencial de Brasil lo sorprendió y admitió que esperaba imponerse este domingo sin necesidad de disputar un balotaje.

“Confieso que estaba convencido de que iba a ganar en la primera vuelta”, afirmó Lula durante su primer pronunciamiento tras conocerse los resultados. El mandatario calificó el escenario como “inesperado” y sostuvo que la democracia también obliga a aceptar resultados distintos de los previstos.

Con el escrutinio prácticamente finalizado, Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos válidos, mientras Lula quedó cerca del 45%. Como ninguno alcanzó la mayoría necesaria, ambos volverán a medirse en segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

El resultado significó además un retroceso para Lula respecto de 2022. En aquella elección había obtenido 48,43% en primera vuelta, mientras que este año quedó cerca del 45%. También perdió alrededor de 3,4 millones de votos respecto de aquel proceso electoral.

De cara al balotaje, Lula anticipó que buscará ampliar su base electoral y captar a una parte importante de los más de 30 millones de brasileños que no participaron de la primera vuelta. El mandatario señaló que la próxima etapa deberá centrarse en comparar los proyectos de país que representan ambos candidatos.

El oficialismo brasileño también comenzó a revisar su estrategia de campaña después de un resultado que contradijo buena parte de las encuestas previas, que mostraban a Lula encabezando la intención de voto. El desafío será recuperar terreno especialmente en los grandes centros urbanos y ampliar alianzas con sectores de centro.

La segunda vuelta volverá a enfrentar dos proyectos fuertemente contrapuestos y mantendrá a Brasil en campaña durante las próximas tres semanas, hasta definir quién ocupará la Presidencia durante el próximo período.