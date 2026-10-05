Francia en tensión: protestas estudiantiles, miles de detenidos y fuerte despliegue policial





Francia atraviesa una ola de protestas estudiantiles que ya lleva tres semanas y mantiene en tensión al Gobierno de Emmanuel Macron. El movimiento comenzó el 21 de septiembre en establecimientos del área de París y rápidamente se extendió hacia distintas regiones del país.

Los estudiantes reclaman por falta de docentes, cursos superpoblados, deterioro de edificios escolares y falta de recursos, además de cuestionar el funcionamiento del sistema de ingreso universitario Parcoursup. Este lunes, entre 400 y 500 escuelas permanecían cerradas total o parcialmente como consecuencia de las movilizaciones y bloqueos.

Las protestas estuvieron acompañadas por fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en ciudades como París, Lille y Toulouse. Desde el comienzo del conflicto fueron detenidas más de 5.000 personas, en su mayoría adolescentes, mientras también se registraron cientos de heridos entre manifestantes, policías y trabajadores de la educación.

Uno de los episodios más graves ocurrió este lunes en Lens, donde un estudiante de 15 años perdió una mano y parte del antebrazo después de manipular una granada policial durante una protesta. Otros adolescentes también sufrieron lesiones graves en los últimos días, algunos presuntamente por proyectiles utilizados por las fuerzas de seguridad.

Ante la escalada, el Gobierno decidió reforzar el dispositivo con efectivos de las Compañías Republicanas de Seguridad y de la Gendarmería Móvil, unidades especializadas en control de disturbios. El Ministerio del Interior sostiene que parte de las manifestaciones derivaron en episodios de “violencia urbana”, mientras organizaciones sindicales y sectores opositores cuestionan la intensidad de la respuesta policial.

La situación podría volver a agravarse este martes, cuando está prevista una jornada nacional de movilización con participación de estudiantes, sindicatos docentes y otras organizaciones. El temor del Ejecutivo es que el conflicto educativo termine convergiendo con otros sectores descontentos y amplíe todavía más la protesta social.