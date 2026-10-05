Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España al 29 de noviembre

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, en una decisión que adelanta unos siete meses el calendario electoral previsto inicialmente para 2027.

“Ha llegado el momento de que los españoles decidáis qué futuro queréis”, sostuvo Sánchez durante una declaración institucional realizada en el Palacio de la Moncloa. El mandatario planteó que la elección definirá “qué papel queremos ocupar en esta época” y buscó presentar la convocatoria como una decisión sobre el rumbo político y social del país.

El anuncio llega apenas tres días después de que el Congreso rechazara dos decretos impulsados por el Ejecutivo para responder a la crisis de vivienda. PP, Vox y Junts unieron sus votos para derribar las iniciativas, que incluían medidas como la suspensión de desahucios para familias vulnerables y mecanismos de extensión de contratos de alquiler.

La vivienda se convirtió en uno de los principales focos de tensión política en España. Durante el fin de semana, decenas de miles de personas se movilizaron en distintas ciudades para reclamar medidas frente al aumento de los alquileres y las dificultades de acceso a una casa. En Madrid, unas 70.000 personas participaron de las protestas.

Sánchez venía gobernando con una mayoría parlamentaria frágil y dependía del apoyo de distintos partidos regionales para aprobar leyes clave. La ruptura de Junts en la votación sobre vivienda terminó de exponer esa debilidad y aceleró la decisión de volver a las urnas.

Con la convocatoria ya formalizada, el calendario electoral comenzó a correr: las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre y la campaña comenzará oficialmente el 13 de noviembre.

España llegará así a una elección anticipada atravesada por la crisis habitacional, la fragmentación parlamentaria y una fuerte disputa entre el PSOE, el Partido Popular, Vox y los distintos espacios de izquierda y regionalistas.