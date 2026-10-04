Brasil: Flávio Bolsonaro y Lula irán a balotaje por la Presidencia

Con el 98,48% de las secciones totalizadas, la elección presidencial de Brasil quedó definida para una segunda vuelta entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato del Partido Liberal (PL) lidera con el 47,29% de los votos, mientras que el actual presidente y postulante del Partido de los Trabajadores (PT) alcanza el 44,85%.

La diferencia entre ambos es de 2,44 puntos porcentuales, por lo que ninguno logró superar la mayoría absoluta necesaria para consagrarse presidente en la primera vuelta. Los brasileños deberán volver a las urnas para definir quién ocupará la Presidencia.

Bolsonaro comenzó arriba, pero Lula recortó la diferencia

Durante las primeras horas del escrutinio, Flávio Bolsonaro llegó a sacar más de 10 puntos de ventaja sobre Lula. Sin embargo, a medida que avanzó la totalización de las secciones, la diferencia se redujo hasta los 2,44 puntos actuales.

El resultado muestra una elección mucho más ajustada de lo que anticipaban las primeras tendencias del conteo y deja abierta una nueva disputa electoral entre los dos candidatos más votados.

Brasil volverá a las urnas

El sistema electoral brasileño establece que para ganar la Presidencia en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos. Como ninguno alcanzó ese porcentaje, la definición pasa a una segunda vuelta entre los dos postulantes con mayor cantidad de votos.

La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre, cuando Bolsonaro y Lula volverán a enfrentarse en las urnas para definir al próximo presidente de Brasil.