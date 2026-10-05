Casación definirá el destino judicial de Luis Caputo por los Paradise Papers

La brújula judicial del ministro de Economía, Luis Caputo, vuelve a apuntar hacia los tribunales de Comodoro Py, donde un nuevo capítulo se abre en una causa de larga data que parecía archivada. La Cámara Federal de Casación Penal aceptó revisar el sobreseimiento dictado a favor del funcionario, luego de que la fiscalía general interpusiera un recurso para revertir el fallo que lo había desvinculado de las sospechas por presuntas irregularidades patrimoniales y financieras cometidas durante su paso como secretario de Finanzas bajo la administración macrista.

El expediente, originado a finales de 2017 a partir de las revelaciones globales de la investigación periodística conocida como Paradise Papers, pone bajo la lupa los flujos de cobros y las maniobras con títulos públicos ejecutadas en paralelo a su función pública. Según la acusación impulsada inicialmente por el fiscal Carlos Rívolo, el actual titular del Palacio de Hacienda percibió ingresos de firmas radicadas en el exterior vinculadas a la administración de fondos de inversión que, de manera simultánea, adquirieron bonos soberanos argentinos emitidos por el propio Estado nacional. La hipótesis fiscal advierte sobre la posible comisión de delitos como negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito, señalando que las operaciones beneficiaron a estructuras societarias ligadas a su círculo íntimo.

Por su parte, la defensa de Caputo siempre ha sostenido su total inocencia, argumentando que el funcionario se desvinculó formalmente de las firmas al asumir sus responsabilidades públicas y que las transacciones con títulos estatales se rigieron por las reglas habituales del mercado sin un trato de favor.

Tras ser absuelto en primera instancia por el juez Julián Ercolini y ver ratificado ese beneficio por la Cámara Federal —que desestimó la existencia de dolo o malicia en las omisiones de su declaración jurada—, la fiscal adjunta Eugenia Anzorreguy de Silva logró habilitar la intervención de Casación al considerar que los argumentos absolutorios omitieron sopesar adecuadamente el plexo probatorio. Con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, el máximo tribunal penal del país pondrá ahora bajo la lupa una trama donde las finanzas públicas, los intereses privados y los tribunales vuelven a cruzarse en el centro de la escena política.

(Con información de Clarín)