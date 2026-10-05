Cumbre en Balcarce 50: euforia por Brasil y ausencia de Caputo

El pulso político de la Casa Rosada volvió a latir al ritmo de la geopolítica regional y los vaivenes de la economía. En una nueva reunión de Gabinete celebrada en Balcarce 50, el presidente Javier Milei encontró el escenario propicio para capitalizar el resultado de la primera vuelta electoral en Brasil, donde el pase de Flavio Bolsonaro al balotaje fue celebrado desde el atril presidencial como un "gran triunfo" que desarticula la efectividad de las medidas de corte social impulsadas por el lulismo.

Con la mirada puesta también en el mapa internacional, el mandatario confirmó que partirá el próximo 19 de octubre rumbo a España para cumplir con una agenda en Madrid, justo en medio del clima de polarización electoral que atraviesa el país ibérico y de su tensa relación institucional con el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez.

El cónclave ministerial tuvo además notas salientes en el plano doméstico. Ante la ausencia obligada del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo —quien se ausentó por cuestiones de salud de cara a su próximo viaje a Bangkok para participar de las asambleas anuales del FMI y el Banco Mundial—, fue el propio jefe de Estado quien condujo el repaso de los indicadores financieros, contrastando el optimismo oficial por la recaudación y el rebote de los mercados con las tensiones que impone el endeudamiento externo y la negativa a convalidar tasas de doble dígito.

En este inusual vacío del titular de Hacienda, la reunión sumó un condimento inesperado con la participación del doctor en economía por Harvard, Alberto Ades, quien disertó ante el Gabinete sobre geopolítica, deuda y el rol estratégico de la Argentina como abastecedor global de energía, alimentos y minerales, coronando una jornada donde la Casa Rosada buscó alinear su estrategia de poder entre la euforia vecinal y los desafíos estructurales que vienen.

(Con información de Perfil)