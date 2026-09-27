Mascotas y calor: cinco cuidados para evitar un golpe de calor

Las altas temperaturas también pueden afectar seriamente a los animales de compañía. Perros y gatos necesitan agua disponible, sombra y lugares ventilados, especialmente durante las horas de mayor calor.

Profesionales de Bienestar Animal de la Municipalidad de Salta advierten que un golpe de calor puede provocar una elevación rápida de la temperatura corporal y requiere atención veterinaria.

Agua siempre disponible

Los recipientes deben mantenerse con agua limpia y fresca, revisándolos varias veces durante el día.

Sombra y ventilación

No conviene dejar a las mascotas en terrazas, patios o espacios completamente expuestos al sol. Deben tener un lugar sombreado y con circulación de aire.

Cambiar el horario del paseo

El ejercicio debe evitarse al mediodía y durante las horas de mayor temperatura. Las primeras horas de la mañana y el atardecer son momentos más adecuados.

Prestar atención al comportamiento

Respiración agitada, babeo excesivo, dificultad para moverse, tambaleo o un cambio brusco de comportamiento pueden indicar que el animal está sufriendo por el calor.

Ante síntomas, actuar rápido

El animal debe ser llevado a un sitio fresco y recibir atención veterinaria cuanto antes. La recomendación general durante jornadas de temperaturas elevadas es garantizar agua y sombra de forma permanente.