Irán pone siete condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán aseguró este domingo que todavía analiza la última propuesta de Estados Unidos, transmitida por mediación de Catar, aunque ya comunicó observaciones preliminares. El Gobierno iraní evitó revelar el contenido completo de la oferta y anticipó que enviará nuevas consideraciones a los mediadores.

La principal condición pasa por el estrecho de Ormuz. Teherán reclama medidas concretas de Washington, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de sanciones, el cese de las hostilidades en Medio Oriente y la liberación de fondos iraníes congelados.

En declaraciones recogidas por EFE, el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que el estrecho no será reabierto hasta que Estados Unidos cumpla las siete condiciones planteadas por Irán.

El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, defendió al mismo tiempo la vía diplomática y sostuvo que no existe una solución militar al conflicto. La tensión continúa en un escenario marcado por sanciones, bloqueo naval y ataques ocasionales contra petroleros en la zona.