Brasil vota presidente: Lula y Flávio Bolsonaro ya emitieron su voto

Los dos principales candidatos a la Presidencia de Brasil ya votaron este domingo. Flávio Bolsonaro lo hizo temprano en una escuela de Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió su sufragio en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo.

Bolsonaro llegó acompañado por su esposa y dirigentes de su espacio. Tras votar, manifestó confianza en obtener un fuerte respaldo en esta primera vuelta. Lula, por su parte, pidió especialmente la participación de los mayores de 70 años, para quienes el voto no es obligatorio, y expresó su expectativa de poder definir la elección este domingo.

La cobertura de Deutsche Welle sigue minuto a minuto una elección dominada por la disputa entre Lula, que busca un cuarto mandato no consecutivo, y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Aunque hay 12 candidatos presidenciales, las encuestas previas concentraron la competencia en ambos dirigentes.

Además de presidente, los brasileños eligen gobernadores, legisladores y senadores. Si nadie consigue más de la mitad de los votos válidos, los dos candidatos más votados volverán a enfrentarse el 25 de octubre.