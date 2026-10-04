Brasil vota presidente en una elección abierta entre Lula y Flávio Bolsonaro

Brasil abrió este domingo sus centros de votación para unas elecciones en las que 158,7 millones de ciudadanos elegirán presidente, 27 gobernadores, 513 diputados, dos tercios del Senado y representantes de las legislaturas regionales. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección frente a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro.

La votación se desarrolla en los 5.570 municipios del país mediante unas 500.000 urnas electrónicas distribuidas en 92.000 establecimientos. También se inscribieron cerca de 919.000 brasileños residentes en el exterior.

La última encuesta de Datafolha, difundida antes de los comicios y recogida por EFE, ubicó a Lula con 45% de intención de voto y a Bolsonaro con 42%, dentro de un escenario de empate técnico. Los primeros resultados oficiales comenzarán a conocerse después del cierre de las urnas.

Si ninguno de los candidatos consigue más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados deberán disputar una segunda vuelta el domingo 25 de octubre.