Miles marcharon en Madrid y otras 50 ciudades por la crisis de vivienda en España

Las protestas reclamaron alquileres accesibles y freno a los desalojos, un día después de que el Congreso rechazara dos decretos impulsados por el Gobierno.
El Mundo03/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Decenas de miles de personas salieron este sábado a las calles de Madrid y más de 50 ciudades españolas para protestar contra la crisis de vivienda y exigir medidas que garanticen alquileres accesibles y mayor protección para los inquilinos.

En Madrid, la movilización avanzó bajo una pancarta con la consigna “Hacia la huelga general”. Las autoridades estimaron una participación de 70.000 personas, mientras que los organizadores elevaron la cifra a 500.000.

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La protesta se produjo un día después de que el Congreso rechazara dos decretos con medidas para contener los alquileres y evitar desalojos. Deutsche Welle señaló que la movilización también estuvo atravesada por el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que residía desde hacía siete décadas.

El conflicto habitacional se convirtió en uno de los principales problemas sociales de España. Según el Banco de España, el país arrastra un déficit de alrededor de 700.000 viviendas.

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