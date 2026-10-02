La rebelión estudiantil que pone en jaque a los liceos de Francia

El corazón del sistema educativo francés late hoy al ritmo de las barricadas, el humo de los contenedores incendiados y el silencio de las aulas vacías. Lo que comenzó como un legítimo grito de auxilio de adolescentes de entre quince y dieciocho años frente a la escasez de profesores y el desplome de sus infraestructuras escolares, se ha transformado en una crisis de proporciones nacionales que mantiene a cerca de cuatrocientos liceos bloqueados y a gran parte del país en vilo.

Las reivindicaciones iniciales por cursos sobrecargados y techos deteriorados mutaron rápidamente en un pulso de alta tensión callejera, extendiéndose desde la región parisina hasta los rincones más alejados del territorio francés y obligando a las autoridades a refugiar el aprendizaje en la modalidad a distancia.

Las imágenes que este viernes se repitieron en ciudades como Rennes y París reflejan el profundo desgaste institucional. En el oeste del país, las fuerzas de seguridad recurrieron a carros hidrantes para dispersar a los manifestantes y apagar incendios en las inmediaciones del emblemático liceo Chateaubriand, mientras que en la capital los accesos a instituciones como el establecimiento Turgot amanecieron blindados por cadenas y cuerpos estudiantiles decididos a hacerse oír.

Sin embargo, el Gobierno asegura que el espíritu original de la protesta ha sido secuestrado por facciones violentas ajenas al ámbito académico, transformando un reclamo presupuestario en episodios de guerrilla urbana que ya acumulan un saldo alarmante de heridos entre uniformados, directivos y alumnos, además de un tendal de casi dos mil detenidos, en su inmensa mayoría menores de edad.

Ante este panorama de desborde, el Ministerio del Interior endureció las restricciones prohibiendo de plano las concentraciones en los perímetros de los establecimientos inactivos, al tiempo que las autoridades educativas apelan directamente a la responsabilidad de las familias para calmar los ánimos. Mientras el pulso entre el descontento juvenil y la respuesta estatal continúa tensando la cuerda, el sistema de enseñanza francés enfrenta una de sus pruebas más duras en años, evidenciando que la falta de inversión y recursos en las aulas no solo vacía los escritorios, sino que termina incendiando las calles.

(Con información de Ámbito)