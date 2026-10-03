Rusia pidió a diplomáticos extranjeros que abandonen Kiev y anticipó más ataques

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia pidió a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático que abandonen Kiev y evitó recomendar viajes hacia territorio ucraniano, en medio de una nueva escalada de ataques contra la capital.

Según informó Deutsche Welle, Moscú aseguró que sus Fuerzas Armadas continuarán con ataques contra instalaciones militares en Kiev y otras ciudades de Ucrania. La Cancillería rusa responsabilizó a quienes desoigan la advertencia por las eventuales consecuencias. La comunicación coincide con información de Reuters sobre el nuevo aviso de Moscú.

La advertencia llegó mientras Rusia intensifica los bombardeos sobre infraestructura de Kiev. Este sábado, un ataque aéreo alcanzó un puente sobre el río Dniéper, en una ofensiva que viene provocando interrupciones en el transporte y otros servicios de la capital ucraniana.