Menos médicos, más filas: se profundizan los problemas de atención en PAMI Salta

La falta de médicos que atienden afiliados de PAMI volvió a quedar en el centro de la discusión después de las largas filas registradas durante la semana en Salta. El prestador Alejandro Ciotta aseguró en Qué Domingo por Aries que el número de profesionales continúa reduciéndose porque siguen produciéndose renuncias.

“A medida que pasa el tiempo van renunciando médicos”, señaló. Ciotta reconoció que actualmente no puede precisar cuántos prestadores continúan activos, justamente porque el padrón cambia de manera constante.

El problema impacta directamente sobre los afiliados. Durante la semana, jubilados consultados por Aries relataron dificultades para conseguir autorizaciones y turnos, con largas filas al comienzo de cada mes por la escasez de profesionales disponibles.

Ciotta sostuvo que la caída de prestadores termina sobrecargando a quienes permanecen dentro del sistema y advirtió que las actuales condiciones económicas hacen cada vez más difícil sostener la atención.