PAMI Salta: médico denunció que le quitaron casi 600 pacientes y habló de un “genocidio” contra los jubilados

El médico Alejandro Ciotta, prestador de PAMI en Salta, denunció en Qué Domingo por Aries que le retiraron casi 600 pacientes de su padrón después de participar de reclamos públicos por las condiciones de atención y trabajo dentro de la obra social. Según afirmó, otros siete u ocho profesionales del país atravesaron situaciones similares.

Ciotta calificó la medida como una represalia y sostuvo que algunos afiliados que intentaron regresar a su padrón recibieron distintas explicaciones: que ya no era prestador, que tenía el cupo completo o que estaba bloqueado. Aseguró que dos pacientes finalmente pudieron ser restituidos después de insistir y hacer pública su situación.

El profesional fue más allá y afirmó que, a su entender, existe un “genocidio contra los jubilados”. Cuestionó la reducción de los ingresos de los médicos de cabecera y sostuvo que el esquema se vuelve cada vez más difícil de sostener ante el aumento de los costos de las prestaciones.

También planteó que la obra social no estaría cumpliendo con la integración de su directorio prevista en la ley y volvió a reclamar explicaciones sobre el destino de los recursos.