PAMI: prestador salteño cuestionó al gremio y calificó el paro de “payasada”

El médico Alejandro Ciotta cuestionó con dureza el paro convocado por APAMIA y aseguró que el gremio apareció tarde en un conflicto que, según relató, los prestadores vienen sosteniendo desde abril. “Se levantaron de la siesta cuando ya se hizo de noche”, lanzó en Qué Domingo por Aries.

Ciotta calificó la medida como una “payasada” y sostuvo que la organización gremial no acompañó a los profesionales que comenzaron a manifestarse meses atrás. “Nosotros desde el mes de abril venimos sosteniendo este conflicto”, afirmó.

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El médico vinculó esa ausencia con las consecuencias que, según denunció, sufrieron quienes encabezaron los reclamos públicos. Recordó que varios prestadores perdieron cientos de pacientes de sus padrones y sostuvo que esas decisiones se produjeron después de las protestas.

“Ahora al paro que lo hagan ellos”, resumió Ciotta, al marcar distancia de la medida de fuerza y reclamar una respuesta más sostenida frente a los problemas que atraviesan los profesionales.