Este domingo habrá colecta de sangre en el Parque Bicentenario: horario y requisitos

Este domingo 4 de octubre se realizará una colecta de sangre en el Parque Bicentenario, en la ciudad de Salta. La atención será de 9 a 14, en el móvil sanitario ubicado en el acceso principal.

Podrán donar personas de 16 a 65 años, con más de 50 kilos de peso y que no tengan antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, chagásicas, oncológicas o infecciosas que puedan representar un riesgo para el receptor. Es necesario concurrir con documento de identidad y haberse hidratado correctamente.

No podrán donar embarazadas, mujeres en período de lactancia ni quienes se hayan realizado cirugías, endoscopías, colonoscopías, tatuajes o piercings durante los últimos seis meses. Quienes hayan tomado antibióticos deberán esperar siete días desde la última dosis.

Las personas que hayan tenido dengue podrán donar después de tres meses y quienes hayan atravesado dengue hemorrágico deberán esperar seis meses. Entre una donación de sangre y otra debe existir un intervalo mínimo de dos meses.