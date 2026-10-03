Salta ya registra 12 casos de lepra y superó los totales anuales de los últimos seis años

Salta acumula 12 casos de lepra en lo que va de 2026, una cifra que ya supera el total anual registrado en cada uno de los años comprendidos entre 2020 y 2025. De los positivos actuales, cinco corresponden a Capital, cuatro a Orán, uno a San Martín, uno a La Viña y uno a Anta.

La enfermedad es una infección crónica provocada por la bacteria Mycobacterium leprae y afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Entre los síntomas más frecuentes aparecen manchas persistentes con adormecimiento, pérdida de sensibilidad al calor o al dolor y hormigueos en manos y pies.

Desde 2020 fueron diagnosticadas 54 personas con lepra en Salta. En ese período, Orán concentró el 42,6% de los casos, seguido por Capital con el 22,2% y Anta con el 20,4%. La jefa del programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario, Emilce Tapia, remarcó la importancia de detectar contactos y favorecer la consulta temprana.

La transmisión se produce principalmente entre personas que mantienen una convivencia prolongada, sobre todo por vía aérea. El período de incubación suele extenderse entre tres y cinco años, aunque puede alcanzar los diez.