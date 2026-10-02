Salta suma 12 nuevos casos de lepra y supera los registros de años anteriores

Salta registró 12 casos de lepra en lo que va de 2026 y, hasta la semana epidemiológica 37, ya superó la cantidad total de diagnósticos notificados individualmente en cada año desde 2020.

De los casos detectados este año, cinco corresponden al departamento Capital y cuatro a Orán. Los tres restantes se distribuyen entre San Martín, La Viña y Anta, con un caso en cada departamento.

La jefa del programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario (EDIS), Emilce Tapia, explicó que desde 2020 hasta la actualidad fueron diagnosticadas 54 personas. Del total, el 61,1% corresponde a hombres y el 38,9% a mujeres.

“El registro de 2026 ya superó el total anual notificado en cada uno de los años comprendidos entre 2020 y 2025, dato que refuerza la importancia de la búsqueda activa de contactos de personas con lepra como una herramienta fundamental para reducir la transmisión”, señaló Tapia.

Los registros de los años anteriores fueron de cinco casos en 2020, ocho en 2021, diez en 2022, siete en 2023 y seis tanto en 2024 como en 2025.

En ese período, Orán concentró el 42,6% de los casos, seguido por Capital, con el 22,2%, y Anta, con el 20,4%.

“La lepra es una enfermedad que existe y persiste. En la Argentina está incluida dentro del grupo de las denominadas enfermedades olvidadas”, afirmó Tapia. Además, destacó que conocer sus síntomas permite acceder a una consulta temprana y que desmitificar la enfermedad contribuye a modificar la forma en que son tratadas las personas afectadas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran manchas persistentes en la piel con adormecimiento o pérdida de sensibilidad al calor y al dolor. También pueden presentarse hormigueos en pies y manos o pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo.

La enfermedad se transmite entre personas principalmente durante una convivencia prolongada y a través de las vías aéreas. Su período de incubación suele ser de tres a cinco años, aunque puede extenderse hasta diez. Por este motivo, se recomienda el control médico de quienes tuvieron contacto directo y prolongado con personas enfermas sin tratamiento.