Herrero bonaerense traficaba droga del "Delfín"

Un herrero de 63 años, domiciliado en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, quedó detenido con prisión preventiva por 72 días tras ser sorprendido transportando más de 65 kilos de cocaína en una camioneta que viajaba desde Jujuy hacia Buenos Aires.

Un dato de relevancia es que los 62 paquetes de droga tenían marcado en bajorrelieve el sello de un delfín, que está relacionado con uno de los clanes ya históricos del norte, el clan Castedo.

El hallazgo se produjo la madrugada del domingo pasado, cuando personal de Gendarmería Nacional del puesto El Naranjo detuvo el vehículo en un control sobre la ruta 34, en jurisdicción de Rosario de la Frontera. Los efectivos notaron que el conductor estaba nervioso y daba respuestas contradictorias sobre el punto de partida de su viaje. Además, detectaron una caja metálica adherida al tanque de combustible que no correspondía al modelo de la camioneta.

Con autorización judicial, un can detector de narcóticos marcó el sector y un escáner portátil permitió ver paquetes en el interior de la caja. Al abrirla, se encontraron 62 paquetes con cocaína. El conductor fue detenido y se secuestró su teléfono celular.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta formalizó la investigación. En la audiencia, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, declaró la legalidad de la detención, dictó la prisión preventiva y autorizó medidas de prueba, entre ellas peritajes y el levantamiento del secreto bancario y bursátil.

La auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo sostuvo que, por las características de la maniobra, el transporte podría no ser un hecho aislado y que el imputado podría estar vinculado con una estructura de mayor complejidad. Solicitó la prisión preventiva por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La defensa no cuestionó la imputación y pidió arresto domiciliario, alegando que el hombre habría sufrido dos infartos y requiere medicación diaria, aunque reconoció que no tenía certificados médicos que lo acreditaran. El imputado se abstuvo de declarar.