Registro Civil: el CDR del Paseo Salta estará cerrado durante todo el fin de semana

El Centro de Documentación Rápida del Paseo Salta permanecerá cerrado este sábado y domingo por tareas de refacción, mantenimiento y pintura. La atención se retomará con normalidad el lunes 5 de octubre.

Durante el fin de semana, quienes necesiten realizar trámites de identificación deberán dirigirse a la sede central del Registro Civil, en Almirante Brown 160, donde la guardia atenderá de 8 a 13. Se entregarán 100 turnos por orden de llegada, a primera hora.

El DNI regular cuesta $10.000 y el exprés, $26.000. Para pasaportes, los valores son de $100.000 en modalidad regular y $200.000 en exprés. Los pagos se realizan únicamente con tarjetas o billeteras virtuales.

Además, continúan las demoras en la entrega: el plazo estimado ronda los 90 días para el DNI y los 15 días hábiles para el pasaporte.