Registro Civil: el CDR del Paseo Salta estará cerrado durante todo el fin de semana

Las guardias de identificación funcionarán únicamente en Almirante Brown 160, de 8 a 13. La atención habitual en el Paseo Salta volverá el lunes 5.
 
Salta03/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Centro de Documentación Rápida del Paseo Salta permanecerá cerrado este sábado y domingo por tareas de refacción, mantenimiento y pintura. La atención se retomará con normalidad el lunes 5 de octubre

Durante el fin de semana, quienes necesiten realizar trámites de identificación deberán dirigirse a la sede central del Registro Civil, en Almirante Brown 160, donde la guardia atenderá de 8 a 13. Se entregarán 100 turnos por orden de llegada, a primera hora. 

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El DNI regular cuesta $10.000 y el exprés, $26.000. Para pasaportes, los valores son de $100.000 en modalidad regular y $200.000 en exprés. Los pagos se realizan únicamente con tarjetas o billeteras virtuales. 

Además, continúan las demoras en la entrega: el plazo estimado ronda los 90 días para el DNI y los 15 días hábiles para el pasaporte.

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