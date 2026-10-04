Alerta amarilla por fuertes vientos en Salta: qué zonas estarán afectadas

La Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este domingo 4 de octubre en distintos sectores de la provincia de Salta. La advertencia alcanza a Puna, Los Andes, Cachi, Molinos, La Poma, Cafayate y San Carlos.

Según el aviso oficial, se esperan vientos de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas máximas que podrían alcanzar los 100 km/h. Las autoridades pidieron extremar las precauciones mientras se mantengan estas condiciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran asegurar techos, chapas y objetos que puedan ser arrastrados, evitar actividades al aire libre y circular con precaución. También se aconsejó no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles, mantenerse alejado de cables caídos y proteger a personas vulnerables y animales.

Defensa Civil recomendó además evitar desplazamientos innecesarios y seguir la información difundida por canales oficiales. Ante una emergencia, se encuentra disponible la línea 103.