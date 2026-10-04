El aeropuerto de Salta opera con normalidad este domingo

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes funciona con normalidad este domingo 4 de octubre. La Subsecretaría de Defensa Civil informó que la pista 02/20 se encuentra habilitada y operativa y que la actividad aeroportuaria se mantiene durante las 24 horas.

Los vuelos nacionales e internacionales se desarrollan sin inconvenientes y la terminal de pasajeros permanece abierta, con todos sus servicios disponibles. Al momento del reporte, en Salta se registraban 22°C, cielo despejado y visibilidad óptima.

Para quienes tengan previsto viajar, se recomienda presentarse con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para internacionales, además de verificar previamente el estado del servicio directamente con la aerolínea.

Defensa Civil señaló que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y operativas. El estacionamiento y el transporte público hacia el aeropuerto también funcionan con normalidad.