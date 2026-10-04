Paso de Sico cerrado por el clima: cómo están los cruces fronterizos desde Salta

El Paso de Sico, que comunica Salta con Chile, permanece cerrado temporalmente por condiciones meteorológicas este domingo 4 de octubre. Defensa Civil informó que no se permite el tránsito vehicular y que solamente puede ingresar personal autorizado.

En ese corredor, Socompa está habilitado únicamente para tránsito ferroviario, con fuertes ráfagas que alcanzan los 101 km/h y probabilidad de aguanieve. Además, el Paso de Jama, en Jujuy, también se encuentra cerrado temporalmente para todo tipo de vehículos, con vientos de 74 km/h.

Los pasos hacia Bolivia, en cambio, están operativos. Aguas Blancas-Chalanas funciona de 7 a 19, mientras que Salvador Mazza, Los Toldos y el Puente Internacional de Aguas Blancas permanecen habilitados durante las 24 horas.

También está abierto el cruce hacia Paraguay por Misión La Paz, tanto para vehículos como para peatones, entre las 7 y las 20.

Las autoridades recomendaron consultar el estado de los pasos antes de viajar, llevar la documentación correspondiente y extremar las precauciones ante posibles cambios en las condiciones climáticas.