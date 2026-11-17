El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se prepara para cumplir 70 años el próximo 4 de diciembre en un contexto de dificultades económicas y cambios en su funcionamiento. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, Marcelo Echenique, director regional del organismo en Salta y Jujuy, realizó un balance de la situación y recordó que el año pasado estuvo en discusión la continuidad de su estructura institucional.

“No han sido años sencillos. El año pasado, inclusive, hubo un decreto que prácticamente desarma el INTA”, recordó.

Hoy, el organismo enfrenta el desafío de sostener sus actividades con menos recursos y trabajadores. Según explicó el director regional, las jubilaciones, los retiros voluntarios y las renuncias redujeron considerablemente la planta de personal durante los últimos tres años.

“Estamos bastante complicados presupuestariamente, con un achique muy grande de personal. Tenemos menos del 30% del personal, en los últimos tres años, que se fueron o por retiros voluntarios o jubilaciones o renuncias”, señaló.

Esta situación obligó a reorganizar las tareas y concentrar los esfuerzos en determinadas áreas. “La gente que decidió quedarse después de los retiros voluntarios está sobrecargada de trabajo”, indicó.

Además, reconoció que algunas actividades debieron dejarse de lado para mantener en funcionamiento los proyectos considerados prioritarios. “Estamos tratando de focalizarnos en temas que consideramos fundamentales y dejando de hacer otros para poder seguir adelante con muchos de los trabajos de investigación y extensión que se venían haciendo”, explicó.

Ante las limitaciones presupuestarias, el INTA busca sostener parte de sus investigaciones mediante acuerdos con organizaciones de productores, entidades y empresas. “De esa manera nos financiamos, en algunos casos, las investigaciones, y vamos buscando la forma de sostener un trabajo que creo que ha sido muy valioso durante muchísimos años, y también creemos que seguimos teniendo mucho por aportar”, afirmó Echenique.