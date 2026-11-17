La Asociación Docente Provincial informó los resultados de la reunión mantenida con miembros del Ejecutivo salteño en el marco de la conciliación obligatoria dictada tiempo atrás cuando se había anunciado una medida de fuerza por las políticas de atención de MAS Salud, entre otros puntos.

En este sentido, el sindicato aseguró que se cumplieron todos los puntos del petitorio mandatado por el Congreso de ADP.

Así, se explicó que se logró que se lleven a cabo las titularizaciones para todos los niveles y modalidades y que se conformarán mesas de trabajo para el llamado a concurso de cargos jerárquicos en todos los niveles.

Además, respecto a MAS Salud, desde ADP se informó que, luego de reuniones con directivos de la empresa, se avanzó en el compromiso de evaluar la atención de los médicos auditores hacia los empleados públicos, por un lado, mientras que se habilitará un canal para que los afiliados puedan evaluar esta atención. También se acordó un nuevo esquema territorial para que la prestación del servicio sea cómoda para los pacientes que debían viajar grandes distancias.

Finalmente, el sindicato informó que se consensuó que en los próximos días habrá una reunión para definir el incremento de la Compensación Transitoria Docente y a partir de cuándo se hará efectivo.

Por lo expuesto, ADP anunció que la medida de fuerza queda suspendida a la espera de respuestas concretas en una próxima reunión con Economía.