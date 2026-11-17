Productores tabacaleros de siete provincias argentinas buscan que los cigarrillos electrónicos, vapeadores y productos de tabaco calentado tributen impuestos que contribuyan al Fondo Especial del Tabaco (FET). La propuesta fue uno de los principales temas de la Jornada Federal de la Producción Tabacalera, realizada en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en Buenos Aires.

El encuentro, organizado por la Federación Argentina de Productores Tabacaleros, reunió a representantes de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Chaco, Corrientes y Catamarca para analizar la situación de la actividad y, especialmente, el funcionamiento del FET en cada provincia.

Durante la jornada, el senador provincial salteño Enrique Cornejo presentó un proyecto de ley que propone incorporar nuevas manufacturas de tabaco al régimen de impuestos internos y al Fondo Especial del Tabaco. La iniciativa apunta a generar recursos adicionales para el sector a partir de productos que actualmente representan otras modalidades de consumo.

La propuesta fue debatida con diputados y senadores nacionales, quienes acordaron trabajar para incluir el planteo impositivo en la Ley de Presupuesto nacional. El objetivo es que esas nuevas formas de consumo también realicen aportes al FET.

Otro de los puntos abordados fue el control de la comercialización de productos tabacaleros. En ese marco, el secretario de la Cámara del Tabaco de Salta, Lucio Paz Posse, presentó una propuesta dirigida a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para incorporar códigos QR a los mecanismos de fiscalización.

La iniciativa busca mejorar el seguimiento de los productos comercializados y facilitar la detección de irregularidades. Los legisladores participantes también se comprometieron a realizar gestiones ante ARCA para avanzar en medidas destinadas a controlar la subfacturación.

Por Salta participó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, junto a autoridades provinciales y dirigentes de entidades tabacaleras de las distintas jurisdicciones.

Las propuestas quedaron planteadas como parte de una agenda de trabajo entre productores, gobiernos provinciales y legisladores. Su avance dependerá del tratamiento de las modificaciones impositivas y de las gestiones ante el organismo recaudador.