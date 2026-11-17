Pasado el mediodía de este martes, un foco ígneo desatado en la ladera del cerro San Bernardo activó un rápido y complejo despliegue de emergencia encabezado por la Municipalidad. Ante la imposibilidad de ingresar con vehículos autobomba por las características agrestes del terreno, el operativo requirió que los brigadistas de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de la Provincia y Defensa Civil ascendieran a pie para combatir el fuego de manera manual con mochilas hidrantes y herramientas forestales, contando además con el soporte táctico de un avión hidrante para enfriar la zona afectada.

Gracias a la celeridad en la alerta y a la sincronización de las fuerzas de seguridad, el fuego fue controlado de forma exitosa sin registrar personas lesionadas ni daños materiales. El subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, valoró la eficacia de la intervención y remarcó que el éxito del operativo refleja la capacidad de respuesta, el equipamiento y la sólida articulación institucional del municipio ante este tipo de contingencias.

Frente al incremento del peligro de incendios forestales en la región, las autoridades recordaron la absoluta prohibición de encender fuego fuera de los espacios habilitados y remarcaron la importancia de evitar arrojar colillas de cigarrillos, fósforos o residuos de vidrio que puedan actuar como lupas bajo condiciones de viento. Ante cualquier emergencia o principio de incendio, se recuerda a la ciudadanía comunicarse de inmediato con las líneas gratuitas 911 o 105, esta última activa las 24 horas con guardia municipal.