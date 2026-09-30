Feria del Libro de Salta: Lucrecia Martel, Narda Lepes y Periodistán, entre los invitados

La Feria del Libro de Salta empieza a definir una de sus ediciones más amplias. Entre el 8 y el 12 de octubre, la Usina Cultural recibirá a escritores, periodistas, artistas y referentes de la gastronomía y la tecnología, con una programación que este año tuvo 475 propuestas presentadas, cifra récord para el encuentro.

Uno de los nombres destacados será el de la cineasta salteña Lucrecia Martel, quien llegará con Un destino común, su primer libro, publicado por Caja Negra.

También participará Narda Lepes, con actividades vinculadas a la cocina y la gastronomía salteña, mientras que Julieta Laso ofrecerá un recital y Silvia Schujer protagonizará una propuesta escénica junto a artistas locales, además de encuentros destinados a estudiantes y docentes.

La agenda incluirá al periodista y viajero Fernando Duclós, conocido como Periodistán, con la charla Muchos mundos por descubrir. Por su parte, el periodista y escritor Andrés Burgo presentará El partido, dedicado al histórico Argentina-Inglaterra del Mundial de México 1986, actividad que continuará con una proyección cinematográfica y diálogo con el público.

La tecnología también tendrá espacio propio. Alan Daitch y Tomás Balmaceda abordarán temas relacionados con inteligencia artificial, creatividad y las transformaciones que producen las nuevas tecnologías.

A la nómina se suman los periodistas Roberto Caballero y Cynthia Ottaviano, quienes presentarán Proscripta y Sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable.

La XVI Feria del Libro de Salta combinará durante cinco días literatura, música, cine, gastronomía, periodismo, artes escénicas y nuevas tecnologías en la Usina Cultural.